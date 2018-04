Kia maakt Horki voor China

Door: AUTO55

Kia wil China veroveren en stampt er warempel een nieuw merk voor uit de grond. Voor de benaming is men het alvast niet te ver gaan zoeken: 'Hor' staat voor China en 'Ki' verwijst naar het werkwoord rijden.

Met Horki gaan de Zuid-Koreanen in principe vanaf de tweede helft van 2015 aan de slag. De auto's in kwestie zullen in een van drie Yancheng-fabrieken worden gebouwd. Er zou zelfs een groene jongen tussen zitten, al is er daarover nog niets concreet bekend geraakt.

De concept car van op de foto's deelt zijn onderstel met de Kia Cerato en Forte, maar of er effectief een afgeleid productie-exemplaar van komt wordt eveneens stilgezwegen. De stijlstudie is momenteel te bewonderen op het autosalon van Shanghai.