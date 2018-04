Kia heeft een nieuwe Cerato / K3 / Forte

Door: BV

Het veelvoud aan namen doet meteen vermoeden dat deze compacte sedan een wereldwijde carrière tegemoet gaat. En dat is correct, alleen is nog niet helemaal zeker of Europa daar bij hoort. Het Westen van het continent heeft het niet zo begrepen op vierdeursmodellen. Azië, Rusland en de VS krijgen hem wel. Het uiterlijk - dat is wel gebaseerd op een product dat we in Europa kennen want het smoelwerk vertoont grote gelijkenissen met dat van de recent gelanceerde tweede generatie Cee'd.

Kia is nog erg cryptisch met de omschrijving: de enige informatie die is vrijgegeven bevestigt een nieuwe structuur voor het model. Er blijft dus nog heel wat over voor de verbeelding.