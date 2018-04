Gevleugelde Smart is productieklaar

Door: AUTO55

Amerikaans kledingontwerper Jeremy Scott mocht vorig jaar van Smart een ForTwo onder handen nemen en kwam daarop met deze gevleugelde ForJeremy op de proppen. En als het resultaat al niet gek genoeg is, weet dan dat deze rakker ook effectief vanaf de zomer in productie zal gaan. Dat belooft.

De ForJeremy laat zich aandrijven door een benzine- of elektromotor. Van die laatste zijn er twee uitvoeringen beschikbaar, met omgerekend 75 of 82pk om op de wielen los te laten. Het traditioneel gevoede model rekent op een 102pk opwekkende 1,0l turbo, met een prijskaartje dat tussen dat van de andere heren bengelt. Hoeveel precies kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar een koopje mag je sowieso vergeten.

Poolwit geldt als hoofdkleur en wordt gebruikt voor het koetswerk, de wielen (16- of 17-duims) en het gros van de binnenkant. De tint wordt bijgestaan door metaallak met de naam Alubeam voor de spiegelkappen, het radiatorrooster en de veiligheidskooi. Uiteraard kon 's mans handtekening niet op de koets ontbreken. Voor meer beeld van de Smart ForJeremy kan je in de fotospecial terecht.