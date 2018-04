Smart Fortwo bijgewerkt

Door: BV

Smart heeft de Fortwo naar de plastisch chirurg gestuurd voor het wegwerken van de kraaienpootjes. De vernieuwing heeft uitsluitend betrekking op het uiterlijk en was deels reeds te zien op de ForTwo electric drive. Een nieuw ontworpen voorbumper, grille, achterbumper en nieuwe wieldesigns zijn de belangrijkste oplapmiddelen. Het model is te zien op het Autosalon van Genève.

Aan de motoren wijzigt niets. Er is nog steeds een 1.0l benzine met 61 of 71pk en een 0,8l grote diesel die 54pk opwekt. De topper is 112pk sterk en krijgt Brabus-logo's opgekleefd.