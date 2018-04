Nederlanders minder in de file, Belgen meer

Door: BV

Goed nieuws voor onze Noorderburen. De filedruk is er in het eerste kwartaal van het jaar met een kwart afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. De Nederlanders hebben een verkeersinformatieplatform (Inrix) dat daar statistieken van bijhoudt. Tijdens gans 2012 stond een Nederlandse automobilist zo'n 52 uur vast in (te) druk verkeer. En dat was 15% minder dan een jaar eerder. De filedruk in Europa nam tijdens dezelfde periode af met zo'n 18%. Voor de verbetering wordt de vinger gewezen naar de kwakkeltoestand van de economie, maar de Nederlanders hebben de afgelopen tijd ook fors geïnvesteerd in infrastructuur, een aantal niet werkende maatregelen (zoals een te lage snelheidsbeperking op ringwegen buiten de spits) ongedaan gemaakt en de maximumsnelheid op sommige snelwegen opgetrokken. Italië deed dat al in 2010.

De Belg staat volgens Europese statistieken het meest in de file van allemaal. Elke automobilist staat in ons land jaarlijks 61 uur aan te schuiven. In tegenstelling tot onze buurlanden, neemt de filedruk bij ons ook niet af. Vakorganisatie Febiac voorspelde in rapporten uit de jaren tachtig overigens reeds een totaal verkeersinfarct voor ons land omstreeks 2015, tenzij van de doorstroming een prioriteit werd gemaakt. Grote inspanningen daarin zijn evenwel niet verricht, noch voorzien.