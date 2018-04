Toyota ME WE is zo veelzijdig als jijzelf

Door: BV

Toyota heeft het doek van een nieuwe concept getrokken. Die heet ME WE en is zo veelzijdig als jijzelf. Zelfs als je vergeet dat het model eigenlijk dienstdoet als terreinwagen, pick-up, cabrio en stadswagen, kan je er nog alle kanten mee uit. Dat komt omdat het autootje dat door de Franse architect, uitvinder en designer Jean-Marie Massaud is getekend om z'n aluminium buizenstructuur een polypropyleen koetswerk draagt. Amper 14kg zwaar, verwisselbaar én gemakkelijk personaliseerbaar.

Alle ramen van de 3,44m lange, 1,75m brede en 1,60m hoge vierzitter kunnen open. Met inbegrip van de voorruit. En er zijn nog wel meer eigenaardigheden. Om het gewicht laag te houden zijn de vloer en de horizontale elementen in het interieur (zoals de boordplank) uitgevoerd in bamboo. De achterbank is dan weer opgehangen aan de dakrails en kan niet alleen uit de weg geklapt worden, maar ook uit de auto genomen worden. Dan kan ze dienst doen als picnictafel.

Voor de aandrijving maakt Toyota gebruikt van vier elektrische motoren die in de wielen zijn ingebouwd. Ze worden van de i-Road Concept geleend. De batterijenset zit onder de vloer voor een goede gewichtsverdeling. En met een motor in elk wiel, kan de ME WE zich natuurlijk over een ruigere ondergrond bewegen dan een conventionele tweewielaangedreven auto. De ecologische voetafdruk blijft beperkt, gezien z'n beperkte massa van 750kg ook nog eens minder energie nodig vergt om in beweging te geraken dan een conventioneel voertuig dat gemiddeld een kwart meer massa heeft. Dat is de logica zelve.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, toont Toyota de originele concept niet op een autosalon, maar gewoon in de Frans hoofdstad, op de Champs Elysees. Voor meer beeld verwijzen we je zoals steeds naar de fotospecial.