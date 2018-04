Mazzanti Evantra debuteert op Top Marques

Door: BV

Voor wie een spaarrekening heeft met zes, en liefst zelfs zeven nullen, is er het jaarlijkse Top Marques salon in het mondaine Monaco. Daar zijn steevast enkele exclusieve modellen te bewonderen. Dit jaar hoort daarbij alvast deze Mazzanti Evantra. Een rond een stalen chassis gebouwde tweezitter met een lengte van amper 4,32m, breedte van 1,95m en hoogte van 1,22m die door een 701pk sterke atmosferische 7-liter V8 wordt aangedreven. Voldoende om vanuit stilstand naar 100km/u te knallen in 3,2 seconden. De top bedraagt 350km/u.

Evantra biedt twee koetswerkopties aan. De eerste heet pro-body en is de creatie die op de beelden in bijhorende fotospecial z'n achterwaarts openende vleugeldeuren toont. De koets is vervaardigd uit composietmateriaal dat met koolstofvezel is versterkt. Een tweede optie is een met de hand vervaardigd aluminium koetswerk dat helemaal op maat van de klant wordt ontworpen bovenop hetzelfde onderstel. Van een normale Mazzanti Evantra rollen er elk jaar niet meer dan vijf exemplaren uit de fabriekshal, maar een uniek exemplaar is uiteraard nog uitzonderlijk. De prijs? Als je ernaar moet vragen...