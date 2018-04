Mercedes S-Klasse ontsnapt

Door: AUTO55

Een week geleden was de nieuwe S-klasse al op onze facebookpagina te zien, in lichtjes gecamoufleerde vorm. Maar daar is op deze prent niets van aan. De reclamefoto, waarin de slee van alle censuurbalken is ontdaan, werd door een overijverige medewerker op de Oostenrijkse Mercedes-website geplaatst ... en snel weer verwijderd. Maar laat geen onduidelijkheid bestaan over de echtheid ervan. Nu dus enkel nog de achterkant, van de binnenzijde weten we immers al langer hoe deze er uitziet.