Dit is de nieuwe Peugeot 308!

Door: BV

Peugeot heeft de eerste gegevens van de nieuwe 308 vrijgegeven. De middenklasser van het Franse merk debuteert op 10 september van dit jaar op het Autosalon van Frankfurt en zal gebouwd worden in Sochaux.

Hoewel het bedrijf opteert voor dezelfde nummercombinatie als z'n voorganger, heeft de nieuweling weinig gemeen met de vierwieler die momenteel die cijfers op de kofferklep draagt. Volgens een recept dat behoorlijk wat gelijkenissen vertoont met dat van de succesvol gebleken 208 (die uiteraard de 207 verving), blijft de nieuwe generatie van een groeischeut verstoken. Met een lengte van 4,25m en hoogte van 1,46m toont hij zich zelfs meer bescheiden dan de editie waarvoor het pensioen nu lonkt. De actuele 308 is immers 2,5cm langer en 4cm hoger. Binnenin hoor je van die beperkingen overigens niets te merken. Het koffervolume gaat er zelfs fors op vooruit. Terwijl de huidige editie een volume van 350l heeft, belooft Peugeot nu 470l onder de hoedenplank van de nieuweling. Dat cijfer komt overeen met wat de break nu biedt.

Onder het plaatwerk - dat uitpakt met uitgebalanceerde verhoudingen en een gesofisticeerd spel van plooilijnen - zit het nieuwe EMP2-platform van de PSA-groep. Dat staat volgens het merk garant voor de dempingskwaliteit en het comfort waarmee het merk geassocieerd wordt, terwijl het talrijke rijhulpsystemen integreert en het gewicht beperkt. Een nieuwe 308 zal 140kg minder op de weegschaal zetten dan z'n voorganger, en een aanzienlijk deel van de besparing is voor rekening van de bodemplaat.

Met een lager gewicht en een koets die z'n frontale oppervlakte een tikkeltje zit afnemen (vooral door de gereduceerde hoogte), ligt een lager verbruiksgemiddelde en CO2-uitstoot voor de hand. Er moet immers minder energie verbruikt worden om de massa in beweging. Peugeot belooft daardoor een CO2-afgifte van niet meer dan 85gr/km voor de beste leerling uit de klas. Meer details over motoren en transmissies zijn nog niet vrijgegeven.

Aan de binnenzijde opteerde Peugeot net als in de 208 voor een hoog opgesteld instrumentencluster dat afleesbaar moet zijn boven het kleine stuurwiel in plaats van de conventionele opstelling met instrumenten die doorheen de stuurvelg af te lezen zijn. Ze worden hier geflankeerd door een zeshoekig vormgegeven medaillon dat wordt gedomineerd door een 9,7" aanraakgevoelig scherm dat het gros van de bedieningselementen groepeert. De boordplank telt daardoor slechts een handvol echte toetsen. Aan de kwaliteitsindruk werd gewerkt door mat ogende kunststoffen te combineren met glanzen zwarte siervlakken en details in gesatineerd chroom.

De komende maanden zal Peugeot ongetwijfeld meer details vrijgegeven. Die leest u ongetwijfeld op www.auto55.be. Het in- en exterieur van de nieuwe 308 laat zich nu al bewonderen in onze fotospecial.