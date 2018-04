Lamborghini Egoista heeft naam niet gestolen

Door: BV

Lamborghini viert z'n vijftigste verjaardag. Daaraan hebben we al de op het Autosalon van Genève voorgestelde Veneno te danken. Daar zullen niet meer dan drie stuks van gebouwd worden. En nu zetten de Italianen het jubileum nog wat luister bij met deze Egoista. Dat is een studiemodel voor een eenzitter. En daarmee is meteen de naam verklaard.

VW designbaas Walter Da Silva steekt de pluimen voor het op een Apache gevechtshelikopter gebaseerde design in de hoed. Maar het is eigenlijk Alessandro Dambrosio die tekende voor het koetswerk terwijl het interieur van de hand van Stefan Sielaff is. Beiden maken deel uit van VW's designteam.

De verwijzingen naar de luchtvaart zijn bij deze niet subtiel gebleven. Zo is het meest belangrijke ingrediënt aan de binnenzijde het nagenoeg geheel in een head-up-display (tegen de voorruit geprojecteerd) instrumentencluster ondergebracht. De verlichting is al net zo apart - Lamborghini werkte zelfs rode en groene navigatielichten in, terwijl conventionele autoverlichting grotendeels achterwege blijft.

Ergonomie staat best niet al te hoog op je verlanglijst. De cockpit is toegankelijk via een openklappend dak, maar voor je daar bent moet je over de linkerzijde van het koetswerk klimmen (alleen daar is het voldoende verstevigd). Je moet eerst in de zetel stappen en je dan laten zakken, waarna je het stuur kan monteren en het vierpunts veiligheidsharnas kan monteren. Uitstappen vereist uiteraard de omgekeerde procedure.

Centraal in het koetswerk ligt de gekende 5,2l grote V10 benzinemotor. Die levert hier 600pk. Met een koets die gedeeltelijk uit koolstofvezel is vervaardigd, lijkt dat garant te staan voor indrukwekkende prestaties, maar daar geeft Lamborghini vooralsnog geen details over vrij.

Alle beeldmateriaal van de Lamborghini Egoista is uiteraard beschikbaar in onze fotogallery.