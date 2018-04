BMW Pininfarina Gran Lusso Coupe naar Villa d'Este

Door: BV

Sinds BMW hoofdsponsor is van het erg prestigieuze Concours d'Elegance Villa d'Este, worden we er elk jaar op een unieke concept car van het bedrijf getrakteerd. Dit jaar is dat de Pininfarina Gran Lusso Coupé, waarvan de naam uiteraard de inmenging van het bekende Italiaanse stijlhuis voor het vastleggen van de lijnen, verraadt.

Samen met de eerste obligate teaser, krijgen we alvast een klein beetje informatie. Zo maken de Duitsers geen geheim van de aanwezigheid van een V12 in het vooronder van de vierpersoons coupé. De vormt belooft dan weer elegant te zijn, eerder dan agressief, met de lange motorkap en korte overhangen die typisch zijn voor het merk. De première is op 24 mei.