In detail: de nieuwe Mercedes S-Klasse

Door: BV

De tijden veranderen. En de nieuwe Mercedes S-Klasse is daar een voorbeeld van. Niet omdat hij weerom nokvol grensverleggende technologie zit - dat is zelfs eerder een constante voor het model. Maar omdat hij voor het eerst in z'n geschiedenis is ontworpen met een lange wielbasis. De versie met korte wielbasis is een afgeleide. In normale omstandigheden gebeurt dat net andersom. De reden zijn nieuwe, florerende automarkten. China, Rusland, India, en - in mindere mate - de VS. Landen waar je laat rijden, eerder dan op z'n Europees zelf het stuur te nemen. Die verschuiving reflecteert in het ontwikkelingsprogramma.

In z'n korte uitvoering is de S-Klasse een tikkeltje langer en breder dan z'n voorganger, maar ook iets lager. De wielbasis bleeft gelijk. Bij de korte editie is dat nog steeds 3,04m, en je mag er 13cm bijtellen voor de lange uitvoering. Extra interieurruimte is er wel, want de indeling is efficiënter.

Een nieuwe S hoort de meest comfortabele ooit te zijn. Zeker nu Mercedes de stekker uit Maybach trekt, en ook die klanten wil bedienen. Daarom prijken in de prijslijst vijf verschillende interieuropstellingen. Ze gaan van een vaste achterbank voor drie personen tot een lay-out die aan weerzijden van een uit de kluiten gewassen middentunnel in geheel lederen executive-zetels voorziet. Die zijn geheel instelbaar en hebben een rugleuning die van 27 tot 43,5 graden verstelbaar is. Een elektronisch massage volgens het ‘hot stone' principe is erin mogelijk, met zes verschillende kneedstanden en verwarming die de zetel tot zo maar eventjes 55° verhit. Afkoelen kan gelukkig ook, met ingebouwde ventilatoren.

Twee 12,3" TFT schermen vormen het nieuwe informatiecentrum van de S. Het linkse display heeft dezelfde functies als het instrumentencluster van het uitgaande modle, terwijl het rechtse exemplaar gebruikt wordt voor infotainment en comfort functies.

Wie opteert voor het nieuwe ‘First Class'-achtercompartiment, krijgt een middentunnel die doorloopt tot achteraan. Daarin zijn thermische bekerhouders voorzien die drank lange tijd warm of koud kunnen houden. En uit de centrale console klappen twee tafeltjes. Elke inzittenden heeft overigens recht eigen mediabronnen voor het audiosysteem. De installatie die de oren van alle inzittenden tegelijk verwent, is dan weer van fabrikant Burmester.

Door alle extra comfortvoorzieningen, is de S niet lichter dan z'n voorganger. Maar omdat er meer gebruik werd gemaakt van aluminium, is hij evenmin zwaarder. En dat terwijl de stijfheid werd verbeterd. De torsieweerstand in relatie tot het gewicht gaat er bijna 50% op vooruit.

De koets is eveneens gladder dan voorheen. De Cx is nu beperkt tot amper 0,24. Zet meer efficiënte motoren mee op het programma en je eindigt bij Mercedes claim dat de zuinigste S nog slechts 4,4l/100km verbruikt. Zet dezelfde motoren naast die van z'n voorganger en je komt uit op een gemiddelde verbruikswinst van 20%.

Het eerste jaar na lancering voorziet Das Haus vier motoren, waaronder twee hybrides. Het benzinepalet begint bij de S 400 Hybrid, goed voor 306pk en 370Nm en een acceleratie van nul naar 100 m/u in 6,3 seconden. De S 500 vormt het topmodel en is voorzien van een 455pk sterke V8 met een hoog koppel van 700Nm. Hiermee is het in 4,8 seconden naar de 100 spurten.
 Dieselen kan met de S 350 Bluetec. De V6 van dat model levert 258pk en 620Nm en brengt de S-klasse in 6,8 seconden naar de honderd. De S 300 Hybrid, ook een diesel, beschikt over 204pk en 500Nm. In 7,6 seconden zit je ermee op 100 en het is het enige model dat geen top van 250km/u heeft, maar 10 kilometer eerder blijft steken. Maar het in de vorige paragraaf geciteerde verbruikscijfer maakt wellicht veel goed. De andere modellen scoren respectievelijk 6,3, 8,6 en 5,5 liter per 100 kilometer. Op termijn volgt er nog een S 500 Plug-In Hybrid, die niet eens 4 liter zal verbruiken.

Standaard monteren de Duitsers een gestuurde, continue adaptieve luchtophanging, maar wie het summum in hedendaags comfort wil, kan z'n achtcilinder tegen een meerprijs uitrusten met een systeem dat via een camera het wegdek afspeurt en het onderstel voorbereid op wat er komt.

De veiligheidsuitrusting aan boord helemaal opsommen zou ons te ver leiden. We beperken on daarom tot de nieuwigheden. Zo is er een systeem dat je vergrendelpunt voor je gordel aanrijkt en de gordel automatisch wat strakker over heup en borstkas trekt. En terwijl we er van onder meer Ford al van gehoord hebben, is de S-Klasse die met de primeur voor de gordelbag gaat lopen. Die opplaasbare gordel vermindert het risico op letsel met name voor de achterste inzittenden die frontale plofkussens moeten ontberen.

Beeld is er zoals steeds in de fotospecial.