Rolls-Royce in feeststemming

Door: BV

Als het op vakmanschap aankomt, moet de ganse autosector Rolls-Royce laten voorgaan. En de kloof wordt eigenlijk alleen maar groter. Niet alleen omdat constructeurs traditionele materialen (voor decoratie bijvoorbeeld) hoe langer hoe vaker links laten liggen, maar ook omdat de Britten zelf de lat graag hoger leggen. Binnenkort is het weer zo ver, want dan presenteert het merk de ‘Home of Rolls-Royce Collection'. Dat worden speciaal aangeklede versies van de Ghost en Phantom. Rolls-Royce viert er de tiende verjaardag van z'n productie in het Britse Goodwood mee.

Het pronkstuk wordt een houten sierlijst op het dashboard, opgemaakt uit meer dan dertig individueel gesneden houtfineerdelen. Het motief zal gecombineerd worden met een compasmotief dat in de armsteunen wordt geborduurd, gegraveerde dorpelsierlijsten, een speciale paraplu en natuurlijk een door Marc Court geverfde coachline die eindigt in een half-compass motief.

Om nog even in de verf te zetten hoe speciaal het allemaal wel is, gooit Rolls er nog enkele cijfers tegenaan. Elke Home of Rolls-Royce Collection (Phantom) heeft:

- 450 lederdelen

- 112.533 steken voor het borduurwerk

- 672 meter draad (voor hetzelfde stikwerk)

- 11 beschikbare fineercombinaties