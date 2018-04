TVR opnieuw Brits

Door: AUTO55

TVR verwijst naar de voornaam van de bezieler, de Brit Trevor Wilkinson, die het autobedrijf in 1947 uit de grond stampte. Jarenlang vervaardigde het merk sportmodellen in Blackpool, nabij Lancashire, met de nadruk op een laag totaalgewicht in combinatie met een krachtige motor. Afwerking en bouwkwaliteit hebben echter altijd een stuk lager op de prioriteitenladder gestaan.

De afgelopen decennia ging het alsmaar slechter met TVR, dat in 2004 door Russisch bankier en zakenman Nikolai Smolensky van Peter Wheeler werd overgenomen. De nieuwe bezitter was zelfs van plan om de merknaam aan windturbines te binden, maar die vlieger is nooit opgegaan. Na enkele probeersels - die het nooit tot het productiestadium hebben geschopt - werd de stekker er vorig jaar uiteindelijk uitgehaald, en was TVR dus voor de zoveelste keer ten dode opgeschreven.

En dan nu het goede nieuws, want de rechten zijn recent opnieuw van eigenaar gewisseld en het merk ligt nu opnieuw in Britse handen. Die van Les Edgards meerbepaald, een handelsman uit Surrey die naar eigen zeggen grootse plannen koestert. Wat die exact inhouden, komen we later te weten. Het Engelse woord voor donder komt wel verdacht veel ter sprake.