€ 2 miljoen voor deze mobilhome van Elemment

Door: BV

De Oostenrijkse producent van mobilhomes of zwerfwagens, Marchi Mobile heeft deze Elemment Palazzo aan z'n aanbod toegevoegd. Futuristisch, geïnspireerd op luxejachten en aangekleed op een manier die weinig ruimte laat voor bescheidenheid, is het het nieuwe topmodel van het bedrijf.

Voor de Palazzo, trekt het bedrijf alle registers open. Zo beschikt het model over een uitklapbare achterkant, zijkant én dakterras. Aan boord vind je onder meer een slaapkamer met dubbel bed, woonkamer (met TV en open haard) en een keuken. Hoeveel het grapje weegt is ons niet bekend. De prijs is dat echter wel. Voor minder dan € 2 miljoen, moet je niet bij Marchi gaan aankloppen.

De Elemment Palazzo hoort niet alleen uit te blinken in vormgeving, luxe en ruimte, maar moet eveneens prettig om sturen zijn. Het enige objectieve gegeven dat daarbij hoort is de topsnelheid. De mobilhome haalt 150km/u voor de begrenzer de teugels aanhaalt. Meer beeld is er in de fotospecial.