Met Renault goedkoper naar de GP F1 van België

Door: BV

Van 23 tot 25 juni strijkt het F1-circus in ons eigen land neer rond het circuit van Spa-Francorchamps. Testritten zijn er op vrijdag, kwalificaties op zaterdag en de wedstrijd vindt natuurlijk plaats op zondag. Er in levende lijve bijzijn is niet meteen een goedkope bedoening, met prijzen voor volwassenen vanaf €120. Parking kost nog eens € 16 per dag. Een plaatsje op een tribune kost je minstens € 350.

Renault doet evenwel een extra inspanning en biedt een weekendticket aan voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Voor € 225 is het nog altijd geen weggever, maar met toegang voor drie dagen én parking voor dezelfde periode, is het een gevoelig goedkopere manier om de koningsklasse van de autosport te bekijken met een minimum aan comfort. De special 18-28-tribune wordt opgetrokken aan Blanchimont. Tickets reserveren kan via de website van de Spa Grand Prix. Een uitverkocht huis is eigenlijk gegarandeerd, maar toch stuurt Renault deze zomer een paar specifiek uitgedoste Clio's op pad om het initiatief te promoten.