Peugeot verdubbelt productie 2008

Door: BV

Peugeot's compacte SUV 2008 is nog niet overal in Europa gelanceerd, maar de Fransen zien zich nu al genoodzaakt om het productievolume bij te stellen. De constructeur heeft nu al 16.000 orders op zak en dat is veel meer verwacht. De PSA-fabriek in Mulhouse die de exemplaren voor de Europese markt bouwt zal daarom vanaf september maandelijks 10.000 stuks bouwen. Dat is het dubbele van het eerder voorziene aantal.

