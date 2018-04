Officieel: Fiat 500L Living

Door: BV

De extra grote variant van de Fiat 500L heet niet ‘XL', maar Living. Het model biedt plaats voor zeven personen en dat is voor de Italianen genoeg om het MPW te dopen. Dat staat zowaar voor Magic Purpose Wagon. Met of zonder magie - de verkoop start in augustus.

De 500L Living is het vierde lid van de 500-familie, al deelt het model natuurlijk geen enkel structureel onderdeel met de kleine stadswagen die zichzelf door diezelfde cijfers aangesproken voelt. Met z'n lengte van 4,35m is de Living nog eens 20cm langer dan de gewone 500L. Behalve plaats voor twee extra inzittenden levert dat ook een koffervolume van 638l op (maar niet tegelijk uiteraard). De 500L met twee zitrijen blijft steken o p585l.

Het motorenpalet zal bestaan uit twee benzinevarianten en evenveel diesels. Een 1.4 met 95pk en 105pk krachtige TwinAir tweecilinder met turbo horen tot de eerste categorie. Dieselen kan dan weer met een 1.6 MultiJet II met 105pk of een 1.3 met 85pk.

Er zijn slechts twee uitrustingsniveaus: Pop Star en Lounge, maar omdat je telkens kan kiezen tussen vijf of zeven zitplaatsen, negentien lakkleuren (waaronder elf two-tone combinaties), zes interieurvarianten en vijftien verschillende velgen of wieldoppen, moet het mogelijk zijn om 282 compleet verschillende wagens te creëren. In de fotospecial poseert voorlopig slechts één exemplaar.