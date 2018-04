Fiat 500XL met 2 zitjes meer

Door: AUTO55

Het is allemaal nog niet zo officieel, maar zo zal de 500XL er gaan uitzien. De volgende spinoff in de 500-reeks is 15cm langer dan de 500L en biedt 2 extra zitplaatsen, maar vreemd genoeg blijft de wielbasis wel gelijk en gaan de extra centimeters naar de overhang achteraan. Het model moet vooral furore maken in India, waar de voor ons onbekende Maruti Suzuki Ertiga de plak zwaait in z'n segment. Na de 500C, 500L en binnenkort de 500X, blijft het dus uitmelken geblazen bij de Italianen. De grootste van de bende wordt volgend jaar verwacht. Bekijk ook de rest van de tekeningen.