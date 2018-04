Aston Martin Vanquish Volante open en bloot

Door: AUTO55

Exact een jaar na de voorstelling van de nieuwe Vanquish is nu de cabrioversie aan de orde. Of 'Volante', zoals dat heet. De open 2+2 staat in voor de opvolging van de DBS Volante en is uitgerust met een drielagige stoffen kap die zich in 14 seconden laat openen of sluiten (tot 48km/u).

Het betreft de eerste Aston in z'n soort met een koolstofvezel koetswerk. Ten opzichte van zijn gesloten versie laat hij slechts 9 extra kilo's optekenen, wat neerkomt op een totaal van 1.844kg. Het model is tevens 14% stijver getrokken dan de DBS als zonneklopper en prijst zichzelf met een nagenoeg ideale gewichtsverdeling tussen voor- en achteras (51:49).

Onder de kap ligt een AM11 V12 met 5.935cc slagvolume die net als in de gesloten versie tot 573pk (6,750tr/min) en 620Nm koppel (5,500tr/min) via een sequentiële zestraps Touchtronic-automaat op de achterste wielen bombardeert. Sprinten naar 100km/u doet deze Brit in 4,1 tellen, accelereren kan tot 295km/u. Van rijmodus veranderen gaat met een druk op de knop (Normal, Sport, Track), waarna dempers en veren zich naar de gekozen setting schikken. Voor stopkracht zorgen carbonkeramische remmen van Brembo (schijven voor: 398mm, achter: 360mm).

Aston Martin laat je de keuze tussen 7 wielsoorten, 27 kleuren voor het interieurleder en niet minder dan 37 laktinten. De remklauwen lusten verf uit 5 verschillende potjes en desgewenst kunnen onder meer de grille en de uitlaat in het duister worden gehuld. Van toegevoegde carbonaccentjes zijn de aankleders ook niet vies. Tot de in-car entertainment behoren onder meer een 1000W Bang & Olufsen BeoSound 15-kanaals audio-installatie, navigatie van Garmin, een 6,5" LCD scherm, integratie voor i-speeltjes, usb, wifi en bluetooth. Een alarmupgrade, een trackingsysteem en (veel) meer andere opties kan je achteraf aanstippen. Wordt verwacht voor het einde van het jaar, met een geschatte prijskaart van ruim € 320.000. Veel meer beeld is er in de uitgebreide fotospecial.