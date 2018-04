Aston Martin Vanquish voor geheime agenten

Door: AUTO55

Net een jaar geleden stelde de Britse autobouwer 'Q by Aston Martin' voor, een speciale afdeling voor klanten waarvan de neus verder reikt dan de 'doordeweekse' optielijst. Ze is uiteraard genoemd naar de gadgetleverancier uit de James Bond filmreeks (zie ook het dossier Legendarische Autofilms) en staat garant voor exclusiviteit en vooral personalisatie. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Vorig jaar werden de Cygnet en de Virage Volante met deze saus overgoten, deze keer is de Vanquish aan de beurt. Het model op de foto's is gespoten in de heldere koetswerkkleur Morning Frost en staat geschoeid op lichtmetaal met een lik Spectral Blue. Het interieur baadt in hetzelfde blauw, bijgestaan door witte stiksels voor een constrasterend effect. Maar deze Vanquish is natuurlijk slechts een toonzaalmodel, een voorbeeld van wat kan. En op eenvoudig verzoek doet men zelfs meer dan enkel je Aston opwaarderen. Wie er bijvoorbeeld een jacht (of een huis of een fiets) op nahoudt - en er de centen voor veil heeft - kan eveneens bij 'Q' aankloppen. Kwestie van de lijn door te trekken. Meer beeld vind je in de fotospecial.