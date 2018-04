Renault Koleos krijgt op de neus

Door: BV

Renault heeft een opgefriste versie van de Koleos voorgesteld op het Autosalon van Buenos Aires. De SUV die door Samsung wordt gebouwd in Korea, is in z'n aangepaste variant te bestellen vanaf oktober. De grootste wijziging is de neus, waarin een nieuwe grille en aangepaste bumperschilden nauwer moeten aansluiten bij de nieuwe stijl van het merk. Op de flank spot je wellicht nieuwe velgen in twee kleuren en sierlijsten waarin chroom is verwerkt.

Binnenin zijn er twee wijzigingen die het verschil kunnen maken. Enerzijds introduceert Renault z'n R-Link multimediasysteem dat gebruik maakt van een centraal opgesteld 7" display. Anderzijds noteren we een nieuwe aankleding. Details over de motoren en aandrijflijn geeft Renault niet vrij. We gaan er tot nader order van uit dat daar geen grote verrassingen te vieren vallen. Beeld is er in de fotospecial.