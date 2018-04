Audi Quattro in de pijplijn

Door: AUTO55

Als alles goed meezit presenteert Audi op de IAA in Frankfurt (september) de productieklare versie van de Quattro Concept uit 2010, een moderne interpretatie van de rallyparel van weleer. Het nieuwe topmodel zal in de quattro-fabriek in Neckarsulm worden gebouwd, net als de overige RS-modellen, maar in een uiterst gelimiteerde oplage van de rollen lopen en wellicht zonder de productieband te delen. Over een (astronomische) prijs wordt voorlopig niet gerept. Wel wordt er gefluisterd dat Audi hun dubbel geblazen V8 in gedachten heeft om het motorcompartiment op te vullen in plaats van de verwachte vijfcilinder turbo. Een zet die tongen losmaakt.

Net als voor de stijstudie van drie jaar geleden en de huidige A5 wordt het MLB-platform gebruikt om de auto van een basis te voorzien. De Quattro zou zo'n 20cm korter uitvallen dan de A5, maar een langere wielbasis tellen dan de concept car. Of de knipoog naar het verleden hierdoor nog verder afslankt komen we pas later te weten.