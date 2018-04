Audi Quattro Concept op productiekoers

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stond de Audi Quattro Concept te blinken. Een studiemodel dat de dertigste verjaardag van Audi's vierwielaandrijving nog even in de verf mocht zetten. Gebaseerd op de RS5, maar zonder automaat of V8 en voorzien van een vijfcilinder turbomotor en een handbediende zesbak en rustend op een flink ingekort onderstel, knipoogde die zonder zich te verliezen in retro-lijnen naar de oer-Quattro die in de jaren tachtig een revolutie veroorzaakte in de rallywereld. Met een vermogen van 408pk en trekkracht van 480Nm, beschikt de Quattro Concept over dezelfde vermogen/gewichtsverhouding als de R8 met 5,2l V10.

Het publiek reageerde, niet geheel verrassend, enthousiast op de Quattro. Dat het model het tot serieproductie zou schoppen mag dan ook niet verbazen. En al helemaal niet na de positieve ervaring die Audi heeft met de R8. Die is een veel groter succes dan aanvankelijk werd ingeschat. Nu al gaan er geruchten dat de Quattro Concept wordt klaargestoomd voor serieproductie. Voorlopig wordt nog gewag gemaakt van een beperkte oplage. Een begrip dat tegenwoordig heel rekbaar is. Over een introductiedatum wordt evenmin gesproken. Daarvoor is het nog te vroeg.