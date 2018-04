Win tickets voor The internship @ Drive In Movies

Door: BV

Zaterdag 17 augustus maakt het festivalterrein Necker zich op voor de tweede vertoning van The Internship. Dat is nog steeds een comedie waarin twee vrienden - beiden veertigers - na het verliezen van hun job besluiten stage te lopen bij een groot internetbedrijf. Daar komen ze al snel in conflict met de jonge ambitieuze twintigers wanneer ze hogerop proberen te komen.

Details over de Utopolis Coca Cola Drive In Movies in Mechelen vind je hier. Auto55.be geeft ook dit jaar voor elke film gratis duotickets weg. Maak kans door te reageren op de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage of stuur ons je naam, email en postadres met vermelding van de film via ons feedbackformulier. Succes!