Zomertip: CocaCola Drive In Movies 2013

Door: BV

Utopolis organiseert al voor het zeventiende jaar op rij Drive In Movies tijdens de zomermaanden. Dit jaar in samenwerking met titelsponsor CocaCola. Na een erg succesvolle editie afgelopen jaar (60% meer bezoekers dan in 2011) blijft het recept zo goed als identiek. Er zijn absolute kaskrakers, een zomerse festivalweide en beachbar. Dit jaar komt daar een echt strand, een strandvolleybalterrein en een kids corner bij. De locatie is nog steeds het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker, met een ingang voor de Drive In Movies via de parking van Utopolis Mechelen. De voorstellingen zijn telkens gepland van woensdag tot en met zondag en dat vanaf 28 juni tot en met 1 september. De poorten gaan steeds open om 20u, terwijl de voorstelling start omstreeks 22u. De toegang kost € 6 per persoon maar bestuurders van een oldtimer (met een geldig bewijs uiteraard) hoeven niet te betalen.

Het programma bevat enkele kaskrakers van de pure soort. Je mag je verwachten aan The Hangover 3, The Lone Ranger, World War Z, Wolverine, Monster University, Despicable Me 2...

Zoals de afgelopen jaren traditie is geworden, is Auto55.be weerom partner van het evenement. Dat betekent dat we je niet alleen op de hoogte houden van de voorstellingen, maar dat we voor elke avond weerom gratis toegangskaarten verloten. Net als voorheen doen we dat onder de fans van onze Facebook-pagina.