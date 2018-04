Monsters University @ Cocacola Drive In Movies

Door: BV

Twaalf jaar na het succesvolle ‘Monsters Inc' halen Disney en Pixar hun pluizige vrienden nog eens van stal. Niet voor een vervolgscenario, maar voor een prequel waarin de studententijd van de vrienden Mike en Sulley uit de eerste prent wordt belicht. En natuurlijk geeft Auto55.be ook voor de vertoning van deze familievriendelijke comedie aanstaande zaterdag (29-06) op de Cocacola Drive In Movies in Mechelen gratis tickets weg.

Kans maken is eenvoudig. Reageer op de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage of laat naam, adres en filmtitel achter op onze feedbackpagina. Succes!