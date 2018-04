Kisai horloge weet of je te veel op hebt

Door: BV

Dit Kisai horloge, waarbij de naam z'n Japanse makelei niet meteen onder stoelen of banken steekt, heeft twee belangrijke troeven. De eerste is z'n design, al dient gezegd dat de mozaïkstructuur van de LCD-display de afleesbaarheid (op de foto hierboven is het 10:15) niet meteen ten goede komt. De tweede is de reden waarom we het horloge in onze nieuwsrubriek parkeren. Het kan je immers zeggen of je een glaasje te veel op hebt. Een ingebouwde alcoholtester (met een blaasbuisje aan de rechterzijde) analyseert je adem en geeft je meteen het resultaat. Dat is uiteraard indicatief, maar dat is meer dan je van een ander horloge kan zeggen. De kostprijs is € 114.