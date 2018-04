Van MX-5 naar Catfish

Door: AUTO55

Wie een vroege Mazda MX-5 van de eerste of tweede generatie in de garage herbergt en omgerekend ongeveer € 11.000 op overschot heeft, kan bij Bauer Limited terecht voor een heuse transformatie tot een Catfish. Wat synoniem staat voor een wel erg scherp gelijnde roadster met eigen buizenframe. De vierwielige Epinephelus adscensionis belooft uiteraard het onvervalste Miata-rijplezier, maar ook heel wat bewonderende blikken van buitenaf.

Echt potent is de MX-5 nooit geweest, dus geeft Bauer je ook de mogelijkheid voor een krachtiger blok te kiezen. In dat geval wordt er dan wel stevig doorgeteld. Tot zo'n € 40.000 als je een LS-V8 van General Motors in het motorcompartiment laat zakken (nog niet bevestigd, maar er is wel plaats voor voorzien) en de daarbij noodzakelijke aanpassings- en verstevingswerken laat doorvoeren. De Amerikanen gaan prat op de circuitkwaliteiten van elk van hun uitvoeringen, welk blok er ook tussen de voorwielen belandt (of blijft). Meer beeld van de straalvinnige is er in de fotoreeks.