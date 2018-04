Renaults nieuwe F1-motor in beeld

Door: AUTO55

Enkele tientallen jaren geleden al gebruikte men kleine turbomotoren in de F1, tot ze eind jaren '90 uit de sport werden verbannen. Voor velen was toen de mooiste periode achter de rug. Of we met de nieuwe regelgeving terug in een legendarisch tijdperk belanden, valt nog af te wachten, maar de kleine schreeuwers zijn in ieder geval terug.

Vanaf 2014 mag er nog maar 100kg brandstof worden meegedragen, of 70 kilo's minder dan vandaag, en dat wil zeggen dat er moet worden gedownsized. In de eerste plaats levert dat minder cilinders en een lagere longinhoud op, tot 6 kokers en 1,6 liter.

Renault, die haar nieuwe parel een kleine week geleden als eerste onder de ogen bracht, claimt alvast dat de Energy F1 zoals beoogd tot wel 35% minder drinkt dan de huidige, atmosferische 2.4 achtcilinder. De Energy V6 produceert tussen 550 en 600pk, en kan dankzij het fel verbeterde Kinetic Energy Recovery System op nog 160pk extra rekenen, of in totaal evenveel als de V8. Hoe hij klinkt kan je zelf ondervinden op onze facebook-pagina; meer beeld is er in de fotospecial.