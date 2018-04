1.2 TCe 130 voor Renault Mégane

Door: AUTO55

Renault vervangt z'n 130pk sterke 1.4 Tce in de Mégane door een even krachtige 1.2, die bovendien 15Nm meer koppel naar voren stuurt. Dat is 205Nm in totaal, waarvan de krachtbron 185Nm ter beschikking stelt vanaf 1.500tr/min. De nieuwe motor zou soepeler moeten reageren, maar ook een pak stiller en zuiniger zijn dan de afzwaaiende 1.4. Ongeacht de koetswerkversie claimen de Fransen een gemiddeld verbruik van 5,4l/100 gepaard met 124g/km CO2. Start/stop geldt als een van de beetjes die helpen. Nul naar honderd lukt elke Mégane TCe 130 in 9,7 tellen en de topsnelheid bedraagt een ronde 200km/u. De minder vermogende 1.2 turbobenzine blijft overigens gewoon op post.

Renault meldt eveneens dat het R-Link multimediasysteem na een intrede in de Clio, Zoe, Captur en Laguna, nu ook leverbaar is op de Mégane. Het biedt een reeks mogelijkheden zoals handsfree bellen, navigatie van Tomtom, applicaties om bijvoorbeeld e-mails en tweets te bekijken en meer van dat fraais. Het systeem wordt bediend via het 7-duims aanraakscherm, of via een joystick of gesproken opdrachten.