Snelle Lola breekt EV-record van '74

De proef voor elektrisch aangedreven auto's uit de categorie 'minder dan een ton', die nabij een vliegveld van de Britse luchtmacht in Yorkshire werd gehouden, is met 47km/u verbroken door de Lola Drayson B12 69/EV. Achter het stuur van de bolide zat Lord Drayson in eigen persoon, ook bekend als voormalig Brits minister van wetenschap. Na twee runs (heen en terug) werd een gemiddelde snelheid van niet minder 328,60km/u genoteerd.

Toch is deze Lola niet de allersnelste EV ter wereld. Die titel staan op naam van de langwerpige Buckeye Bullet, die in 2010 een gemiddelde van 495km/u op het scherm liet verschijnen.