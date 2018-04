8:13.878 is nieuw Pikes Peak Record

Door: BV

Peugeot had met Sebastian Loeb en een 875pk sterke 208 T16 Pikes Peak hoog ingezet op de legendarische bergbeklimming. Met resultaat, want Loeb legde de 20 kilometer en 156 bochten tussen de start en de finish op 4.300m hoogte in de Rocky Mountains af in 8:13.878. Hij verpulverde daarmee het record van Rhys Millen, die vorig jaar boven geraakte in 9:46.164. Loebs gemiddelde over het niet eens geheel verharde parcours tikte af op 145km/u.