Juni was kwakkelmaand voor autosector

Door: BV

De afgelopen maand juni 2013 werden in totaal 43.158 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat laat vakorganisatie Febiac weten. Daarmee haalt juni 2013 een resultaat dat 9,4% lager ligt dan juni 2012. De samengetelde cijfers voor de eerste jaarhelft tonen wel een toename van de inschrijvingen: + 1,7%.

Volkswagen eist nog steeds het hoogste ereschavot op. Dat verzette in ons land 4.468 voertuigen. Renault staat op twee met 4.464 stuks. Opel volgt op een aanzienlijke afstand met 3.413 stuks. Op vier en vijf vinden we dan weer de twee merken van PSA. Peugeot met 3.287 stuks en Citroën met 2.974 op de teller. De top 38 hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina gepost.

De markt van lichte bedrijfsvoertuigen handhaaft zich min of meer op het niveau van verleden jaar: -4,7% voor de afgelopen maand en + 1,1% voor de eerste 6 maanden samen.

Minder goede cijfers worden opgetekend voor de andere voertuigcategorieën. De distributietrucks tot 16 ton verliezen de afgelopen maand 11,1% en ook de gecumuleerde cijfers liggen 17,8% lager dan tijdens dezelfde periode van verleden jaar. De voertuigen van meer dan 16 ton zien een daling in juni van 25,4% en een gecumuleerd verlies van 22,3%.

Ook de motorverkoop sputtert: de eerste jaarhelft komt uit op 13.533 nieuwe motorfietsen, 11,2% minder dan een jaar geleden.