SsangYong rijdt elektrisch op benzine

Door: BV

In de Koreaanse hoofdstad Seoul heeft SsangYong de Korando C EV-R voorgesteld. Dat is het resultaat van een door de plaatselijke overheid gesteund onderzoeksproject voor milieuvriendelijke (lees: uitstootvriendelijke) aandrijftechnologie. De auto haalt z'n kracht uit een lithiumpolymeeraccu die 16kWh afgeeft aan een 136pk sterke elektromotor die de compacte SUV tot een snelheid van 150km/u kan voortstuwen.

Het bereik van de batterij is onbekend, maar een benzinemotor die als range-extender dient pompt voldoende stroom naar de accu om het nog eens 500km vol te houden. Over productiekansen zegt het Koreaanse bedrijf niets.