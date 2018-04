Beveiligd inschrijvingsbewijs vanaf september

Door: BV

Vakorganisatie Federauto vraagt al meer dan 2 decennia een inschrijvingsbewijs dat niet alleen gegevens verstrekt over het voertuig, maar ook over de eigenaar. En het heeft nu z'n slag thuisgehaald. Vanaf 1 september zullen nieuwe voertuigen voorzien worden van een dubbel inschrijvingsbewijs. Een vermelding van de eigenaar moet professionals die een auto kopen meer garanties bieden. Tot op heden was het onmogelijk om te controleren of de verkoper ook daadwerkelijk gemachtigd is om het voertuig van de hand te doen.

De nieuwe maatregel, die niet van toepassing is op reeds ingeschreven voertuigen, zal heel wat autobezitters doen opkijken. Want voor voertuigen met een financiering, is het de instelling (lees: bank) die eigenaar wordt.

De prijs van het beveiligde dubbel inschrijvingsbewijs is in de prijs van de nummerplaat inbegrepen. Hoe die evolueert, zegt Federauto niet, maar gezien de maatregel is genomen tijdens het begrotingsoverleg, mag de automobilist ervan uitgaan dat er een meerprijs aan is verbonden.