Beeld: Opel Monza Concept

Door: BV

In 1977 stelde Opel op het Autosalon van Frankfurt voor het eerst de Monza voor. Een tweedeurs die op basis van de Opel Senator gebouwd zou worden vanaf 1978. Er bestonden finaal twee generaties van het model. De eerste hield het uit tot 1982, de volgende tot 1986. Daarna gingen zowel concept als modelnaam de koelkast in. Tot nu, want de Duitsers zullen op dezelfde beursvloer over twee maanden een studiemodel onthullen dat dezelfde naam draagt. Ook dat wordt een Coupé met een hogere positionering dan we tot nog toe van Opel gewend zijn.

Duimen voor serieproductie hoeft nog niet meteen - Opel geeft vooral aan dat het model dient om de volgende evolutie van de stijltaal van het bedrijf te toetsen. Je kan er gif op innemen dat er in de schermen hard wordt gewerkt aan een plan om een opwindende koets op de genen van de (volgende) Insignia te enten, maar de uitkomst daarvan is nog onzeker.