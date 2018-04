Skoda Rapid Sportback aan de horizon

Door: BV

Skoda heeft een tweede plaagbeeld de ether ingestuurd voor nog maar eens een nieuwe versie van de compacte Rapid, en dat terwijl het bedrijf ook nog eens werkt aan een potige versie van de compacte sedan. Een voorbode daarvan kregen we al te zien op de jaarlijkse GTI-meeting in het Oostenrijkse Worthersee.

Het is niet uitgesloten dat deze nieuweling ook 'Sport' in de naam draagt, maar dan zal het wel zijn als 'Sportback' of 'Sports Tourer'. Met wat meer plaatstaal in het zicht is nu evenwel duidelijk dat het om een versie gaat met een kofferklep en verlengde daklijn. Een break of een vijfdeurs dus, misschien zelfs wat er tussenin. Duidelijkheid wordt binnenkort geschapen.