Head-Up-Display toegankelijk met Garmin

Door: BV

Fabrikant van navigatiesystemen Garmin, heeft een draagbare Head-Up-Display ontwikkeld. Het product, dat HUD werd gedoopt (de afkorting spreekt voor zich), is een compacte draagbare projector die informatie tegen de voorruit of een bijgeleverde reflector projecteert. Head-Up-Displays zijn doorschijnend en kunnen daardoor hun informatie een pak dichter bij het natuurlijke gezichtsveld van de bestuurder projecteren, wat de veiligheid ten goede komt.

De HUD werkt via een smartphone met Bluetooth, als die tenminste voorzien is van de Garmin Street Pilo 1 of Navigon app. Die moet je apart kopen. De display zelf wordt leverbaar voor een dikke € 100.