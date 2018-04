Citroën DS3 Cabrio Racing Concept is meer dan oefening

Door: BV

Ook Citroën wil zichzelf op het Goodwood Festival of Speed, dat van 12 tot 14 juli in West Sussex in het VK wordt gehouden, in de kijker werken. En na het succes van de DS3 Racing (die het merk niet snel genoeg aangesleept kreeg), wordt de steroïdenkuur ook losgelaten op de modieuze telg met stoffen schuifdak en wegklapbare achterruit.

De 1.6l turbomotor wordt uit de gesloten editie overgelepeld, met inbegrip van 202 paarden. En omdat de structuur maar 25kg meer weegt, zijn gelijkaardige prestaties eigenlijk een gegeven.

Er werd stevig in de pot met stijlideeën geroerd en dat leverde onder meer een donkere matgrijze lak op, in combinatie met zwart chromen accenten en glanzend zwarte 19-duimers die de wielkasten vullen. Aan de gekleurde accenten van evenmin te ontsnappen. En dan is er nog het in het dak geweven glanzende DS-logo...

Aan de binnenzijde hoor je een exclusieve zetelbekleding te ontdekken waarin 3 materialen (Nappa leder, leder met DS- en Alcantara-borduursel) gecombineerd worden. De stiksels hebben volgens Citroën een pareleffect en natuurlijk moet ook hier een spat kleur geïntroduceerd worden. En de Fransen zijn helemaal accessoiregek geworden en hebben maar meteen een bijpassend kinderzitje gefabriceerd.

Na Goodwood wordt de auto verscheept richting Duitsland. Daar is hij in september te zien op het Autosalon van Frankfurt. Officieel als een concept car, maar het ligt voor de hand dat Citroën zich tenminste aan één of andere vorm van serieproductie waagt. Dat is voor 2014. Bekijk de DS3 Cabrio Racing hier.