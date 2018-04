Voor Japan: BMW M5 Nighthawk

Door: AUTO55

In het land van de rijzende zon kunnen welgeteld tien BMW-adepten zich binnenkort in de handen wrijven. Zoveel exemplaren van de exclusieve M5 Nighthawk zullen er immers uit de fabriek rollen, elk met een prijskaartje van ¥ 18.200.000 of omgerekend € 141.470.

Zoals zijn naam doet vermoeden, wordt de snelle sedan enkel in het zwart aan de man gebracht, ook wat de grille en de matte 20-duimers betreft. Voor de koetswerkpanelen is Frozen Black de standaard. Aan de binnenzijde dan treffen we een genummerd plaatje, Merino lederen zetels en voldoende carbonaccenten om sportievelingen op hun gemak te stellen.

BMW installeerde voor de gelegenheid ook het Competition Package, dat eveneens op de conventionele M5 en M6 beschikbaar is en het vermogen van de 4.4l V8 opdrijft tot 575pk. Carbonkeramische remmen komen er eveneens aan te pas. Meer beelden van de M5 Nighthawk kan je hier bekijken.