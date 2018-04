De nieuwe oldtimerregeling in detail

Door: BV

Sinds deze maand is een nieuwe regeling voor het gebruik van oldtimers van toepassing, na een publicatie in het Staatsblad van 26/06/2013. De nieuwe regeling komt er na ruim zeven jaar van onderhandelingen over het statuut, onder meer door de Belgische Federatie van Oude Voertuigen (die meer dan 300 Clubs groepeert).

Om te beginnen valt het onderscheid tussen enkele verschillende oldtimercategorieën weg. Voortaan is elk voertuig van meer dan 25 jaar oud, een oldtimer. Vroeger was dat enkel het geval voor wagens voor personenvervoer, terwijl bedrijfswagens en militaire voertuigen pas vanaf 30 jaar van het statuut konden genieten. Dat verschil valt nu weg.

Oldtimers kunnen voortaan altijd en overal gebruikt worden. Daarmee komt een einde aan de beperking van te kunnen rijden tussen zonsopgang en zonsondergang, binnen een straal van 25km rond de stallingsplaats en met uitzonderingen die alleen toegestaan zijn in het kader van een erkende manifestatie. Er blijven evenwel ook nog enkele beperkingen van toepassing. Het is immers niet toegestaan om dergelijk voertuig (met een O-nummerplaat) te gebruiken voor commercieel en professioneel gebruik, woon- werkverkeer, woon- schoolverkeer, bezoldigd vervoer of als werktuig of werkmiddel.

Voor de duidelijk licht de wetgever enkele van bovenstaande begrippen verder toe in een uitbreiding van het oorspronkelijke Koninklijke besluit van 15/03/1968. Daarin wordt duidelijk gesteld dat elk gebruik voor zakelijk of persoon financieel gewin verboden is. Daarnaast is elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of bedrijfsvoering evenmin toegelaten.

Voertuigen met rupsbanden mogen nog steeds alleen gebruikt worden voor oldtimermanifestaties of proefritten. Die moeten uitgevoerd worden in een straal van 3 kilometer rond de stallingsplaats.