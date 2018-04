Opvolger Lexus LFA is... fiets

Door: BV

De LFA was dan wel Lexus' duurste auto ooit - winst heeft het Japanse bedrijf niet gemaakt aan de in beperkte oplage gebouwde bolide. Het laatste exemplaar rolde al enige tijd geleden van de band en een opvolger voor het product is er niet. In de speciaal voor de LFA gebouwde fabriek worden daarom voortaan fietsen geassembleerd.

Lexus introduceert de F Sport Road Bike. Een tweewieler die is uitgerust met 22 versnellingen, een op de Formule 1 geïnspireerd schakelsysteem en een elektronisch gestuurde derailleur voor soepeler schakelovergangen (ja, echt waar). In de constructie wordt rijkelijk gebruik gemaakt van koolstofvezel al worden die stukken ironisch genoeg niet bij Lexus gebouwd. Goedkoop kan je het eindresultaat niet noemen - het grapje kost meer dan € 7.700. Meer beeld vind je hier.