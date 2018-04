Skoda Rapid Spaceback is er in oktober

Door: BV

Na enkele goedgemikte teasers vorige week, onthult de Tsjechische VW-dochter nu de Rapid Spaceback. Een breakvariant die het succes van de compacte modellijn in onze contreien komt aandikken. Vierdeursversies doen het immers vooral goed in Oost-Europa en Azië, maar de break prikkelt vooral West-Europese zinnen. En om dat nog steviger in de verf te zetten is er nog een snuifje vijfdeurs in de vormgeving gefietst.

Dus geen vijfdeurs of break, maar ergens er tussenin. En zo is het ook met de bagagecapaciteit. Van een normaal koffervolume van 415 liter gaat het tot maximaal 1.380l. Dat betekent dat hij met een marge van ruwweg 100 liter uit de buurt van de Fabia Combi blijft.

Om de kont niet al te obees te laten lijken, werd ze ingekort. Van bumper tot bumper meet de Spaceback 18cm minder dan de vierdeurs Rapid bij een gelijke wielbasis van 2,6m. Maar als je Skoda gelooft, is de ruimteindruk nog groter. Vooral als je het optionele panoramische dak aanstipt. En je kan ook de extra grote design-achterruit bestellen. Dan loopt het getinte glas van het dakpaneel over in dat van de kofferklep.

Aan de drang om wat van de functionaliteit van een break in te bouwen, kon Skoda niet weerstaan. Zo is de laadvloer in te stellen op twee hoogtes. De ingenieurs hebben overigens wel een zwak voor handigheidjes. Zo is de bagagemat tweezijdig beruikbaar, kan je de hoedenplank verticaal achter de achterzetel opbergen, zit er een ijskrabber in de tankklep en is er een houder voor parkeerkaartjes tegen het raam.

Het motorenpalet omvat zes krachtbronnen. Vier benzines en twee diesels met een minimum van 75 en een maximum van 122pk. De 1.2 TSI neemt in z'n eentje al drie varianten voor z'n rekening (75, 90 en 105pk) en de 1.4 TSI is de topper (122pk dus). Dieselen kan met 105pk uit de 1.6 TDI, maar er is ook een Greenline variant. Net dezelfde motor, met 5pk extra, maar door een hoop zuinigheidsmaatregelen laat die een verbruik van hooguit 3,8l/100km of 99gr/CO2 optekenen. Beeld is er uiteraard in de fotospecial.