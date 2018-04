VW Phaeton toch nog kranig oudje

Door: BV

Een auto ontwikkelen en hem aan de man brengen, dat zijn natuurlijk twee compleet verschillende zaken. Dat weet elke autoconstructeur. En natuurlijk is Volkswagen geen uitzondering. En terwijl de meeste modellen van het bedrijf over de toonbank gaan als zoete broodjes, was het geestenskind van de voormalige grote baas van VW Ferdinand Piech, al van meet af aan een zorgenkind. De Phaeton - waar daarover hebben we het natuurlijk - wist als auto wel te overtuigen, maar vond onvoldoende klanten.

De bestaansreden voor de Phaeton is nog steeds legitiem. Dat zegt de huidige VW-topman Martin Winterkorn, die ermee z'n voorganger bijtreedt. ‘Een merk zo groot als VW heeft een voertuig in het topsegment nodig', klinkt het. Winterkorn verwijst erbij ook naar de verkoopsresultaten van de Jetta en Passat in de VS. Die liepen terug na de beslissing van het bedrijf om de Phaeton er uit de catalogus te halen omdat er onvoldoende volume werd gehaald.

Een opvolger voor de Phaeton had er eigenlijk al lang moeten zijn, maar het uitstel is voor één keer niet te wijten aan de povere belangstelling. Terwijl Europa en de VS het model niet lusten, valt de grote VW wel in de smaak van de almaar groter wordende klasse rijke Chinezen. Die houden de fabriek in hun eentje bezig.

In de coulissen bij VW staat de opvolger inmiddels al enige tijd klaar, wat niet betekent dat er veel over geweten is. Alleen over de afmetingen werd al een tipje van de sluier gelicht. De Duitsers gaven te verstaan dat de opvolger wat krimpt. En inmiddels heeft het bedrijf ook de geruchtenmolen over de voorstelling van het model in gang gezet. Het ziet er naar uit dat we die in januari te zien krijgen op het Autosalon van Detroit (NAIAS).