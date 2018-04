Honda toont Brio (maar niet bij ons)

Door: AUTO55

De Brio MPV is klaar om de Aziatische markt te bestormen en zal op 19 september op de Indonesia Motor Show aan het publiek worden voorgesteld. Niet dat wij Europeanen daar veel aan hebben, maar we blijven graag op de hoogte. Het betreft de derde variant op het thema, na de inlijving van de Brio als berline eind 2012 en de hatchback een jaar eerder.

Onder de kap van de zevenzitter ligt een 1,5l benzinemotor, maar andere specificaties deelt men vanuit het hoofdkwartier niet mee. Behalve dat de auto verwant is aan de Freed (ook een monospace, op het platform van de Jazz) en dat de bodemvrijheid 18,5cm bedraagt. De productie gaat volgend jaar van start in het in het Indonesische Karawang.