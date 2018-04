M Performance gaat BMW 4-reeks te lijf

Door: AUTO55

De Vier van BMW, een auto die we liever gewoon 3 coupé zouden noemen, kan je vanaf november ook door M Performance laten behandelen. Tegen dan zal de 4-reeks ongeveer een maand bij de concessiehouder staan. De afdeling steekt doordeweekse BMW's in een sportiever jasje en doet dat inmiddels met de 1-, 3- en 5-reeks alsook met de X5 en X6. Zowel volledige pakketten als losse onderdelen kunnen worden besteld.

Meer vermogen is alvast beloofd, zij het in beperkte mate. Zo weet de 420d onder de noemer 'M Performance' slechts 16pk en 40Nm extra uit het motorblok te halen. De 428i doet iets beter en wekt 29pk en evenveel Newtonmeters op. De 435i gaat 35pk en 50Nm in de plus. Bescheiden dus, al krijgt de klant op visueel gebied wel een klein voorproefje van het echte prijsbeest, dat gewoon M4 zal heten.

Je kan opteren voor een gewelddadige voor- en achterbumper, een kleine achterspoiler en brede schorten voor de zijkant. De wielen worden tot maatje 20" uit de rekken gehaald, en voor zover we weten kan je uit twee modellen een keuze maken. Met kleuren en co kan er - zoals je op de foto's kan zien - ook worden gespeeld. Binnenin treffen we forse sportzetels, een sportstuur met een ingebouwde schakelindicator en veel alcantara om de sfeer mee te bepalen. Beoordeel gerust zelf.