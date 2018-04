De nieuwe Honda Jazz is er

Door: BV

Wel, eigenlijk is het de Fit, want zo heet dat model in Japan. Daar wordt de nieuwe generatie in september bij de dealer verwacht. Op enkele spreekwoordelijke punten en komma's na (dat zijn dan zaken als bumperschilden, lichtunits, wielen, tellerplaten...) wordt die identiek aan de volgende Europese incarnatie. Voor design-inspiratie zorgde de Insight, terwijl er geheel in lijn met heersende trends, wat kwistiger wordt omgesprongen met luchtinlaten en vouwlijnen.

Erg loslippig zijn de Japanners nog niet over de motoren, en dat terwijl het beeld duidelijk de komst van den sportiever georiënteerde telg onhult. Over de Hybrid weten we wel al één en ander. Die heeft een nieuwe viercilinder benzinemotor met 1,5l inhoud die volgens de efficiëntere maar minder flexibele (minder rendement bij erg lage en erg hoge toerentallen) Atkinson-verbrandingscyclus werkt. Net als bij Toyota kan de hybride zich dat permitteren omdat hij in die omstandigheden bijstand krijgt van de elektromotor. Die wordt voortaan overigens gevoed door een lithium-ion-accuset die over beperkte afstand ook helemaal alleen voor de aandrijving kan zorgen. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling zorgt ervoor dat er steeds een geschikte overbrengingsverhouding voorhanden is. Het resultaat van dat alles zijn erg lage verbruiks- en emissiecijfers. Die volgens de Europese cyclus zijn nog niet bekend, maar pas de Britse norm toe en je tikt af op niet eens 2,7l/100km.

Meer details lost Honda ongetwijfeld later deze zomer. Beeld is er nu al in overvloed in de fotospecial.