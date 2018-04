Renault Trucks vestigt record met 3D kunst

Door: BV

Constructeurs werken zichzelf maar al te graag in het Guinness Book of World Records. En daarvoor wordt op regelmatige basis eens een vat originaliteit aangeslaan. Mini reed afgelopen winter van Italië naar de Kerstman om de langste lijst kerstwensen ooit te presenteren. Renault heeft een nog kunstiger manier gevonden om zich in het boek te laten opmerken. Met vrachtwagens weliswaar, die normaliter niet op de pagina's van Auto55.be terug te vinden zijn, maar we maken hiervoor graag een uitzondering.

In de Rue de la Revolution in Lyon - overigens geen straat, maar een plein - heeft Renault enkele 3D kunstwerken tentoongesteld. Daarin figureren echte Renault-trucks, geparkeerd op een gedrukte ondergrond. Die is vlak, maar zo vormgegeven dat ze telkens vanuit één bepaalde invalshoek uit drie dimensies lijkt te bestaan.

De kunstige decors alleen volstaan natuurlijk niet voor een vermelding. Renault Trucks haalt die binnen door de afmetingen van de kunstwerken. Het grootste bestaat uit 8 miljard pixels en omvat liefst 10 kilometer stiknaad. Beeld van alle werken hebben we verzameld in de fotospecial.