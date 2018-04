Win tickets voor De Smurfen 2 @ Drive In Movies Mechelen

Door: BV

In 'DE SMURFEN 2', creëert de boze tovenaar Gargamel een paar ondeugende Smurfachtige wezens genaamd de Stouterds. Daarmee hoopt hij de almachtige, magische Smurfessentie te kunnen benutten. Maar wanneer hij ontdekt dat alleen een echte Smurf hem kan geven wat hij wil - en alleen Smurfin een geheime spreuk weet die de Stouterds kan omtoveren tot echte Smurfen - ontvoert Gargamel de Smurfin en brengt haar naar Parijs. In Parijs verwerft Gargamel de aanbidding van miljoenen als 's werelds grootste tovenaar. Het is aan Grote Smurf, Klungel Smurf, Moppersmurf en Hippe Smurf om terug te keren naar onze wereld, zich te herenigen met hun menselijke vrienden Patrick en Grace Winslow om Smurfin te redden!

Aanstaande zaterdag 3 augustus wordt De Smurfen 2 geprojecteerd op het scherm van de Cocacola Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ook daarvoor geeft Auto55.be weer vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Succes!